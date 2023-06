Stand: 14.06.2023 09:34 Uhr IG Metall ruft zu Demonstration vor stillgelegtem AKW Krümmel auf

Vor dem Kernkraftwerk Krümmel in Geesthacht wird heute demonstriert. Der Anlass sind aber keine Proteste von Atomkraftgegnern, sondern ein großer Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen hat. Sie will in der Tarifrunde den Druck auf den Betreiber Vattenfall erhöhen. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten unter anderem zehn Prozent mehr Geld. Bisher hat es in zwei Verhandlungsrunden keine Einigung zwischen den Tarifpartnern gegeben.

