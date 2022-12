ICE bei Harburg entgleist: Strecke teils weiterhin gesperrt Stand: 13.12.2022 16:24 Uhr Nachdem an einem Bahnübergang in der Nähe von Hamburg am Dienstagmorgen ein ICE entgleist ist, bleibt ein Teil der Strecke nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin auf dem Unfallgleis gesperrt.

Das zweite Gleis war laut Informationen der Bundespolizei Hannover zufolge am Nachmittag wieder freigegeben worden. Angaben dazu, wie lange das Unfallgleis zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz noch gesperrt sein wird, konnte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) bislang nicht machen. Züge des Fernverkehrs wurden zunächst weiterhin über Jesteburg umgeleitet und verspäten sich um circa 15 bis 30 Minuten.

Rund 100 Passagiere mussten den Zug verlassen

Der ICE war laut Bundespolizei auf dem Weg von Hamburg nach München und an dem Übergang bei Meckelfeld in ein stehendes Baustellenfahrzeug eines 68-Jährigen geprallt. Dabei sei das Drehgestell des Triebfahrzeugs entgleist, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei bei dem Zusammenstoß offenbar niemand. Rund 100 Passagiere mussten den Zug verlassen und in Busse umsteigen.

Baustellenfahrzeug blieb wohl in Schienen hängen

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Fahrer des Baustellenfahrzeugs. Der 68-Jährige habe zum Unfallzeitpunkt nicht im Fahrzeug gesessen, wie der Sprecher weiter mitteilte. Er habe angegeben, dass er mit den Reifen in die Schienen gekommen und hängen geblieben sei.

VIDEO: Meckelfeld: ICE prallt an Bahnübergang auf stehendes Fahrzeug (13.12.2022) (1 Min)

