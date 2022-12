ICE bei Harburg entgleist: Strecke Hamburg-Bremen gesperrt Stand: 13.12.2022 09:36 Uhr An einem Bahnübergang in der Nähe von Hamburg ist am Morgen ein ICE entgleist. Die Strecke nach Bremen ist im Landkreis Harburg gesperrt.

Der ICE war laut Bundespolizei auf dem Weg von Hamburg nach München und an dem Übergang bei Meckelfeld in ein stehendes Baustellenfahrzeug geprallt. Dabei sei das Drehgestell des Triebfahrzeugs entgleist, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei bei dem Zusammenstoß offenbar niemand. Rund 150 Passagiere mussten den Zug verlassen und in Busse umsteigen. Die Züge auf der Strecke wurden zunächst umgeleitet und verspäteten sich, wie die Deutsche Bahn (DB) auf Twitter mitteilte. Reisende sollten sich vor der Abfahrt informieren.

Baustellenfahrzeug blieb wohl in Schienen hängen

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Fahrer des Baustellenfahrzeugs. Er habe zum Unfallzeitpunkt nicht im Fahrzeug gesessen, wie der Sprecher weiter mitteilte. Er habe angegeben, dass er mit den Reifen in die Schienen gekommen und hängen geblieben sei.

