Stand: 10.03.2021 11:14 Uhr Hurricane und Deichbrand-Festival sind abgesagt

Das Hurricane-Festival in Scheeßel und das Deichbrand-Festival in der Nähe von Cuxhaven fallen auch in diesem Sommer wegen der Corona-Pandemie aus. Das haben die Veranstalter am Mittwochvormittag bekannt gegeben. Grund für die Absage sei die große Unsicherheit, ob ein Musikfestival mit bis zu 60.000 Besuchern im Sommer stattfinden kann. Mit weniger Besucherinnen und Besuchern würden sich die Festivals finanziell nicht rechnen. Neben dem Deichbrand im Juli und dem Hurricane im Juni wurden auch andere Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park und das Southside-Festival abgesagt. Für die Breminale im Juli in Bremen gebe es aber noch Hoffnungen, so der Veranstalter. Hier laufen die Planungen erst einmal weiter.

