Stand: 23.01.2022 09:47 Uhr Hurricane und Co.: Veranstalter wollen Festivals durchführen

Nach der Corona-bedingten Absage in den vergangenen beiden Jahren sollen die großen Open-Air-Festivals wie Hurricane, Deichbrand und M'era Luna in diesem Sommer wieder stattfinden. Trotz der aktuell angespannten Corona-Lage sind die Veranstalter zuversichtlich. Wie ein Sprecher von FKP Scorpio sagte, sei nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre davon auszugehen, dass das Infektionsgeschehen im Sommer stark rückläufig sein werde. FKP Scorpio veranstaltet unter anderem im Juni das Hurricane Festival in Scheeßel und im August das M'era Luna Festival bei Hildesheim. Ähnlich äußerten sich auch die Organisatoren des Deichbrand Festivals bei Cuxhaven. Dort plane man auf Hochtouren das nächste Festival, sagte eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.01.2022 | 06:30 Uhr