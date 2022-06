Stand: 24.06.2022 09:29 Uhr Hurricane: Mitarbeiter schläft im Zelt - und landet im Müll

In Scheeßel ist am Donnerstag ein 23-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der beim Hurricane-Festival eingesetzt war, bei Aufräumarbeiten auf dem Müll gelandet. Er wäre beinahe ernsthaft verletzt worden, teilte die Polizei mit. Während der Mann auf dem Campingplatz des Security-Personals nach seiner Nachtschicht am Eichenring schlafend in seinem Zelt lag, wurde es von einem Raupenbagger ergriffen, um es auf den Müll zu befördern. Der 23-jährige Baggerfahrer hatte sich vorher nicht vergewissert, ob sich noch jemand darin befand. Samt Zelt landete der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf einem Müll-Anhänger. Laut Polizei in Scheeßel blieb er unverletzt. Die Polizei leitete gegen den Fahrer des Baggers und einen weiteren Mitarbeiter jeweils ein Strafverfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.06.2022 | 09:30 Uhr