Stand: 01.01.2024 15:33 Uhr Hund in See ertränkt - mit Gewichtsscheibe an Vorderpfote

Ein Spaziergänger hat am Ufer des Horstsees in Stade einen ertränkten Hund entdeckt. Nach Angaben der Polizei war eine 2,5 Kilogramm schwere Gewichtsscheibe an der rechten Vorderpfote des Tieres mit Kabelbindern befestigt. Das hatten die alarmierten Polizisten entdeckt als sie den Kadaver aus dem Wasser zogen. Bei dem Hund handelt es sich laut der Polizei um einen Continental Bulldog ohne Halsband. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

