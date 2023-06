Stand: 30.06.2023 11:23 Uhr "Hosentaschenanrufe": Falsche Notrufe auch in Lüchow-Dannenberg

Auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg gehen beim Rettungsdienst zunehmend Notrufe ein, die gar keine sind. Mittlerweile sei dort jeder fünfte Notruf einer, der ungewollt per Smartphone abgesetzt wurde, so Bernd Grafenberger von der Rettungsleitstelle in Lüchow. Er spricht von "Hosentaschenanrufen". Ausgelöst werden sie bei manchen Smartphones durch Bewegung oder Erschütterung. Es wird dann automatisch der Notruf gewählt. Ursache ist nach Angaben des Landkreises vermutlich ein Fehler im Android-Betriebssystem 13. Mittlerweile gebe es für Google- und Samsung-Smartphones ein Update, das helfen soll. Die ungewollten Notrufe sind für die Rettungsleitstellen ein Problem, weil sie dann weniger Zeit für echte Notfälle haben. Das Phänomen der "Hosentaschenanrufe" oder auch Pocket-Calls gibt es derzeit bundesweit, zum Beispiel auch in Hannover und im Raum Oldenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.06.2023 | 13:30 Uhr