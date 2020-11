Stand: 09.11.2020 16:10 Uhr Horneburg: Fünf Verletzte bei Unfallserie auf der A26

Bei einer Massenkollision auf der Autobahn 26 im Landkreis Stade sind am frühen Montagmorgen insgesamt fünf Personen leicht verletzt worden. Ursache der Unfallserie war nach Polizeiangaben ein Pkw-Fahrer, der kurz vor der Abfahrt Horneburg beim Spurwechsel einen anderen Wagen übersah und mit diesem zusammenstieß. In der Folge versuchten fünf dahinter fahrende Verkehrsteilnehmer auszuweichen, sodass es zu weiteren Zusammenstößen kam. Die Autobahn wurde in der Folge für mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.11.2020 | 17:00 Uhr