Holocaust-Überlebende besuchen ehemaliges KZ Bergen-Belsen Stand: 25.10.2021 14:47 Uhr Mehrere britische Holocaust-Überlebende haben am Montag das frühere nationalsozialistische Konzentrationslager Bergen-Belsen besucht. Dort nahmen sie an einer Gedenkzeremonie teil.

Diese erfolgte zu Ehren der britischen Streitkräfte, die das Lager vor rund 76 Jahren befreiten. Neben den vier Überlebenden waren auch Kinder von Überlebenden und eine Delegation britischer Soldaten vor Ort. Einige waren zum ersten Mal vor Ort. Andere, wie die Britin Mala Tribich, waren schon mehrfach in Bergen-Belsen. Mit der Zeit habe sie zwar besser damit umzugehen gelernt, aber "die Trauer und die Tragik gehen nie vorbei", sagte Tribich.

Videos 1 Min Bergen-Belsen: Gedenkfeier zur Befreiung am 15. April 1945 76 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers ist wegen Corona nur eine kleine Feier möglich. (15.04.2021) 1 Min

Weitere Lager-Besuche geplant

Die Gruppe will nach Angaben der Organisation "March of the Living" bei ihrem Aufenthalt in Deutschland auch noch weitere Lager besuchen - sowie Geburtsorte der Überlebenden in Halle, Berlin und Leipzig.

Bild des Grauens

Bergen-Belsen war zunächst ein Kriegsgefangenenlager. Etwa 20.000 Kriegsgefangene und rund 52.000 KZ-Häftlinge wurden dort in den Tod getrieben. Am 15. April 1945 befreiten britische Soldaten das von der SS betriebene Lager. Ihnen bot sich ein Bild des Grauens. Sie fanden Tausende unbestattete Tote und Zehntausende todkranker Menschen auf dem Gelände.

