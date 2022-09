Stand: 28.09.2022 11:10 Uhr Hollenstedt: Pkw prallt auf der A1 gegen Sattelzug

Auf der A1 ist am frühen Mittwochmorgen in Höhe der Anschlussstelle Hollenstedt (Landkreis Harburg) ein betrunkener Autofahrer mit seinem Pkw in einen Sattelzug gekracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der 34-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Sein Auto wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte dort seitlich gegen einen Sattelzug. Der leicht verletzte Unfallverursacher behauptete gegenüber den Beamten, dass eine andere Person den Pkw gefahren sei. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die A1 für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden liegt im höheren fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Sittensen unter der Telefonnummer (04282) 59 41 40 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.09.2022 | 13:30 Uhr