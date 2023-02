Stand: 16.02.2023 08:13 Uhr Hollenstedt: Mensch bei Brand in Seniorenheim schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Hollenstedt (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 3 Uhr morgens in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Wegen des Rauchs konnten rund 20 Bewohner nicht in ihren Zimmern bleiben. Sie sollen im Laufe des Vormittags ins Krankenhaus nach Buchholz gebracht werden. Es gebe bisher keine andere Möglichkeit, sie zu betreuen, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei sollen Experten den Brandort im Lauf des Vormittags untersuchen.

