Stand: 24.02.2022 07:55 Uhr Hoher Schaden nach Brand einer Photovoltaik-Anlage in Stade

Beim Brand einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einer Industriehalle in Stade ist am Mittwoch hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr schätzt ihn auf etwa 500.000 Euro. Rund 200 Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Warum die Anlage auf dem Dach der Halle in Brand geriet ist noch unklar.

