Stand: 30.12.2021 07:45 Uhr Hoher Schaden bei Scheunenbrand im Kreis Lüchow-Dannenberg

Beim Brand einer Scheune in Gusborn (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein erheblicher Schaden entstanden. Nach Polizeiangaben beläuft er sich auf mindestens 175.000 Euro. In der Scheune waren landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge untergebracht. Das Feuer war gegen 3 Uhr entdeckt worden. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen die Scheune kontrolliert abbrennen. Die Brandursache ist noch unklar.

