Stand: 13.01.2022 15:05 Uhr Hoher Schaden bei Raubüberfall auf Spielhalle in Uelzen

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Uelzen sollen drei Männer in der Nacht zum Donnerstag einige Tausend Euro erbeutet haben. Gegen 1.40 Uhr betraten die dunkel gekleideten Täter mit Kapuzen und FFP2-Masken die Halle und bedrohten eine Mitarbeiterin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Männer beschädigten mit Axt, Hammer und Bohrhammer Automaten und Terminals. So sei ein Schaden von gut 30.000 Euro entstanden. Die Täter sind flüchtig. Hinweise - auch zu verdächtigen Fahrzeugen nahe der Spielhalle in der Hansestraße - nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer (0581 9300) entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.01.2022 | 13:30 Uhr