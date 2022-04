Stand: 06.04.2022 11:45 Uhr Hoher Schaden: Einfamilienhaus in Sottrum brennt

In Sottrum (Landkreis Rotenburg) hat in der Nacht zu Mittwoch ein Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnten sich die drei Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr vermutet, dass ein Computer im Obergeschoss Feuer gefangen habe und den Brand ausgelöst hat. Die Polizei schätzt den bei dem Feuer entstandenen Schaden auf 50.000 bis 100.000 Euro.

