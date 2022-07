Stand: 07.07.2022 08:09 Uhr Hoher Krankenstand: Busbetriebe beklagen viele Ausfälle

In den Landkreisen Harburg und Lüneburg fallen derzeit immer wieder Busfahrten aus, weil der Krankenstand bei den Fahrerinnen und Fahrern zu hoch ist. Im Bereich des Betreibers KVG könnte sich das Problem perspektivisch noch verschärfen, weil viele Fahrer in den kommenden Jahren in Rente gehen, heißt es von einem Firmensprecher. Deshalb versucht das Unternehmen dringend Personal zu finden und wirbt derzeit unter anderem auf den digitalen Anzeigen der Busse um Nachwuchs.

