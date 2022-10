Stand: 18.10.2022 21:02 Uhr Hoher Krankenstand: Bei Metronom und Erixx fallen Züge aus

Aufgrund steigender Corona-Zahlen beim Personal fallen bei den Regionalbahn-Betreibern Erixx und Metronom Züge aus. Man habe einen erhöhten Krankenstand, sagte eine Erixx-Sprecherin am Dienstag. Im laufenden Monat seien so viele Corona-Fälle unter den Mitarbeitern bekannt geworden wie in den beiden vorangegangenen Monaten zusammen. Mindestens bis Ende kommender Woche sei die personelle Lage angespannt. Betroffen seien Züge im gesamten Streckennetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus