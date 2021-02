Stand: 03.02.2021 11:00 Uhr Hohe Corona-Zahlen: Landkreis Uelzen verbietet Osterfeuer

Angesichts der hohen Corona-Zahlen hat der Landkreis Uelzen - wie schon im Vorjahr - vorsorglich die Osterfeuer verboten. "Bereits aus heutiger Sicht ist absehbar, dass das Zusammentreffen von größeren Menschengruppen am Osterwochenende Anfang April im Hinblick auf das Infektionsgeschehen nicht verantwortbar sein wird", sagte Landrat Heiko Blume (CDU) laut Mitteilung am Mittwoch. Der Landkreis wies bereits jetzt darauf hin, dass in diesem Jahr auch kein Strauchschnitt für Osterfeuer gesammelt werden dürfe, dieser solle stattdessen auf den eigenen Grundstücken verwertet werden. Ebenso sei es verboten, pflanzliche Abfälle im Wald oder der freien Landschaft zu entsorgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.02.2021 | 15:00 Uhr