Stand: 30.04.2021 20:53 Uhr Hofbrand in Schneverdingen: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Großbrand am vergangenen Sonnabend auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung gegen unbekannt. Das Anwesen mit zwei Wohnhäusern und fünf landwirtschaftlichen Nebengebäuden war fast vollständig abgebrannt. Brandermittler hatten die Ruine in den vergangenen Tagen unter anderem mit einem Brandstoffspürhund und einer Drohne untersucht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach einer Frau, die am Sonnabendachmittag in der Nähe des Lünzenbrockhofs einen Jungen nach dem Weg gefragt hatte.

