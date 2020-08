Stand: 19.08.2020 06:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hitze kehrt zurück: Appell zum Wassersparen

Die Hitzewelle ist noch nicht vorbei. Zwar hat es mittlerweile geregnet und sich ein wenig abgekühlt, doch zum Wochenende soll das Thermometer wieder auf mehr als 30 Grad klettern. Deshalb erneuern die Wasserversorger im Nordosten Niedersachsens vorsichtshalber schon einmal ihre Appelle an die Verbraucher, verantwortungsvoll mit dem wertvollen Nass umzugehen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Versorger: Derzeit keine Verbote notwendig

Im Moment sei die Situation noch entspannt, sagte Martin Hack, Geschäftsführer beim Wasserverband Heidekreis. Und das, obwohl der Versorger durch den Waldbrand an der Autobahn 7 in der vergangenen Woche gefordert war. "Da waren wir in engem Kontakt mit der Feuerwehr und haben dafür gesorgt, dass kein Wasser in Bereichen entnommen wurde, in denen sowieso schon wenig Druck ist", so Hack. Wie Carsten Riebock, Geschäftsführer vom Wasser-Verband-Wendland, erklärte, kann der Druck in den Leitungen momentan schwanken. Die Wasserwerke könnten maximal 12.000 Kubikmeter aufbereiten, zurzeit liege man bei 10.000. Noch seien daher keine Verbote nötig.

Videos 02:15 Hallo Niedersachsen Wassernot im Deister: Was folgt daraus? Hallo Niedersachsen In Lauenau im Landkreis Schaumburg wurde das Trinkwasser so knapp, dass die Feuerwehr welches bereitstellen musste. Zunehmende Dürreperioden verlangen einen veränderten Umgang mit Wasser. Video (02:15 min)

Verbrauch um bis zu 40 Prozent erhöht

Bei Appellen belassen es bisher auch die Versorger in Stade und Lüneburg. Aber der Verbrauch sei jetzt natürlich hoch, sagte Purena-Geschäftsführer Hinrich Beckmann, dessen Unternehmen Lüneburg mit Wasser versorgt: "Das Befüllen von Pools fordert unser Netz, aber ich glaube, die Gartenbewässerung ist der noch größere Teil." Nach Angaben von Jens Westphal vom Trinkwasserverband Stader Land fahren die drei Wasserwerke in Dollern, Himmelpforten und Heinbockel auf Hochtouren - der Verbrauch liege bis zu 40 Prozent höher als in normalen Zeiten. Probleme gab es vor Kurzem in Harsefeld, weil der Wasserdruck nicht ausreichte. Dort soll jetzt ein zusätzliches Speicherbecken gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.08.2020 | 17:00 Uhr