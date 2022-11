Stand: 14.11.2022 15:08 Uhr Hitzacker: Wäschetrockner explodiert in Wohnhaus

Am Sonntag ist in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) laut Polizeiangaben ein Wäschetrockner im Keller eines Wohnhauses explodiert, wobei ein Schaden von rund 80.000 Euro verursacht wurde. Dabei sind den Angaben zufolge auch einige Gegenstände in Brand geraten, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Die Bewohner des Hauses blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

