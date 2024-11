Stand: 03.11.2024 13:34 Uhr Hitzacker: Unbekannte rauben bewusstlose Seniorin aus

In Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) haben Unbekannte am Samstagabend die hilflose Lage einer ohnmächtigen Seniorin ausgenutzt und diese ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war die 89-Jährige mit ihrem Rollator unterwegs, als sie offenbar einen Schwächeanfall erlitt und das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, stellte sie demnach fest, dass ihr Rucksack samt Geldbeutel sowie eine am Rollator befestigte Tasche mit Lebensmitteln fehlte. Zeugen des Vorfalls im Weinbergsweg werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Telefonnummer (05841) 122-215 zu melden.

