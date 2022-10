Stand: 19.10.2022 10:46 Uhr Hitzacker: Frau prallt gegen zwei Bäume und wird eingeklemmt

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist am frühen Mittwochmorgen eine Frau mit ihrem Pkw verunglückt. Wie die Kreisfeuerwehr mitteilte, war die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße L255 bei Hitzacker in Höhe Sarchem von der Straße abgekommen. Sie touchierte demnach zwei Bäume und kam auf einem Acker zum Stehen. Feuerwehrleute befreiten die eingeklemmte Frau mit hydraulischem Gerät. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik. Laut Feuerwehr waren 40 ehrenamtliche Rettungskräfte aus Harlingen, Hitzacker und Metzingen im Einsatz.

