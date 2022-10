Stand: 14.10.2022 08:48 Uhr Hittfeld: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Supermarkt

In Hittfeld im Landkreis Harburg ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizei drangen die unbekannten Täter in einen Supermarkt ein, in dessen Eingangsbereich der Automat steht. Zeugen hatten einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Kurz danach flüchteten drei maskierte Personen in einem Auto - mit hoher Geschwindigkeit. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Durch die Explosion wurde auch der Supermarkt-Eingang beschädigt. Der Markt wurde absperrt. Es sei unklar, ob die Statik des Gebäudes bei der Explosion beeinträchtigt worden sei, so die Polizei. Dies müsse zunächst ein Fachmann überprüfen.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

