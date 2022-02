Stand: 28.02.2022 13:29 Uhr Hittfeld: Scheiben von 29 Linienbussen eingeschlagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag auf dem Betriebshof der KVG in Hittfeld (Landkreis Harburg) laut Polizei zahlreiche Linienbusse schwer beschädigt. Offenbar wahllos hätten die Täter auf dem Außengelände und in einer Betriebshalle zahlreiche Front- und Seitenscheiben an 29 Bussen und einem Pkw eingeschlagen. Sie nutzten dafür laut Polizei offenbar zielgerichtet das Zeitfenster zwischen Betriebsschluss und Frühdienst. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 250.000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04181) 28 50 zu melden. Die KVG weist darauf hin, dass aufgrund des Vandalismusschadens einige Fahrten im Landkreis Harburg ausfallen. Auch der Schülerverkehr sei betroffen.

