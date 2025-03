Stand: 24.03.2025 10:31 Uhr Hindenburgstraße in Lüneburg ist umbenannt in Gartenstraße

Die Hindenburgstraße in Lüneburg heißt ab sofort Gartenstraße. Das hat der Rat der Stadt mehrheitlich beschlossen - und sich damit über den Wunsch vieler Anwohnerinnen und Anwohner hinweggesetzt: In einer Umfrage hatte sich die Mehrheit gegen eine Umbenennung ausgesprochen. Anlass für die jahrelange Diskussion um den Straßennamen war die historische Rolle Paul von Hindenburgs. Als damaliger Reichspräsident hatte er wesentlich dazu beigetragen, dass Adolf Hitler Reichskanzler werden konnte. Mit dem Beschluss aus der Politik ist die Straße formal umbenannt. Die Stadt will Anwohnende und Gewerbetreibende nach eigenen Angaben in einem Schreiben informieren, was sie nun veranlassen müsse. Den Betroffenen stehe zudem eine Entschädigung zu, hieß es. Dazu ist laut Stadt ein Antrag erforderlich.

Weitere Informationen 3 Min Lüneburg diskutiert über Hindenburgstraße Die Hindenburgstraße soll nach der Widerstandskämpferin und Holocaustüberlebenden Sonja Barthel umbenannt werden. 3 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.03.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg