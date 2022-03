Stand: 12.03.2022 15:10 Uhr Himmelpforten: Transporter verliert große Mengen Fischabfälle

In Himmelpforten (Landkreis Stade) hat am Samstagmorgen ein Fischtransporter an einem Kreisel auf der B73 größere Mengen Fischabfälle verloren und ist danach weitergefahren. Die Polizei sperrte den verunreinigten und rutschigen Bereich halbseitig ab. Anschließend reinigten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Strecke mit Besen und Löschschläuchen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer. Dieser müsse dann die Kosten für den knapp zweistündigen Einsatz übernehmen, sagte ein Sprecher. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte gar nicht bemerkt hat, dass er einen Teil seiner Ladung, bei der es sich um Stinte handelte, unterwegs verloren hat. Es sei bereits das dritte Mal innerhalb weniger Jahre, dass in der zwischen Hamburg und Cuxhaven gelegenen Stadt ein Transporter Fischabfälle verloren habe, sagte der Sprecher NDR.de.

VIDEO: Tausende Stinte landen auf Bundesstraße in Himmelpforten (1 Min)

Weitere Informationen Stint - der kleine Köstliche aus Elbe und Weser Er riecht nach Gurke und trägt daher auch den Beinamen "Gurkenfisch": der Stint. Der zarte kleine Fisch hat zwischen Februar und April Saison und kommt in Elbe und Weser vor. mehr

