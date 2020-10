Stand: 14.10.2020 08:24 Uhr Hilbers: Keine weiteren Corona-Hilfen für Sportvereine

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) macht Sportvereinen keine Hoffnung auf weitere Finanzhilfen des Landes, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Land habe in der Corona-Krise im Sommer mit sieben Millionen Euro geholfen. Die Möglichkeiten des Staates seien endlich, sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit Sportvereinen im Landkreis Harburg. Der Todtglüsinger Sportverein und Blau-Weiß Buchholz hatten dem Minister von zahlreichen Austritten in jüngster Zeit berichtet.

Weitere Informationen Land unterstützt Sportvereine mit Corona-Hilfen Sportvereine können sich um Geld vom Land bewerben, wenn sie durch Corona in Existenznot geraten sind. Das Interesse ist zwar da, aber manche Vereine erfüllen die Vorgaben nicht. mehr Wolfsburg: Soforthilfe für Sport und Kultur Die Stadt Wolfsburg greift ihren Sportvereinen und Kultureinrichtungen in der Corona-Krise finanziell unter die Arme. Die Verwaltung hat dazu 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.10.2020 | 06:30 Uhr