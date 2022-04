Stand: 14.04.2022 12:05 Uhr "Hier spricht das FBI": Telefongauner fliegt in Uelzen auf

Ein Telefonbetrüger hat versucht, an die Kontonummer und eine Ausweiskopie eines Mannes aus Uelzen zu kommen. Laut Polizei gab sich der Anrufer als ein US-amerikanischer FBI-Agent namens Dave Miller aus. Er erklärte dem 33-Jährigen auf englisch, dass dieser Opfer eines internationalen Betrugs geworden sei und deshalb für viel Geld Geschenkkarten für den Google-Playstore kaufen müsse. Er forderte ihn auf, per Videochat Ausweis und Bankkarte zu zeigen. Der Angerufene sei verunsichert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Er habe sich dann aber die Nummer des Anrufers notiert, um ihn zurückzurufen. Genau das empfehlen Ermittler in solchen Fällen. Denn als der Mann den vermeintlichen Agenten zurückrief, meldete sich das Revier der Bundespolizei am Bahnhof Uelzen. Der Betrüger hatte die offizielle Nummer für seinen Anruf missbraucht. Diese Masche nennt sich "Call-ID-Spoofing". Dabei erscheint im Telefondisplay die Nummer offizieller Stellen, ohne dass der Anruf wirklich von dort kommt.

