Stand: 25.08.2022 10:56 Uhr Hesedorf: Wohnwagen gerät auf Campingplatz in Brand

In der Nacht zu Mittwoch wurden die Feuerwehren aus Hesedorf, Gyhum, Hetzwege, Zeven und Wittkopsbostel um 1.14 Uhr zu einem Wohnwagenbrand auf dem Campingplatz in Hesedorf (Landkreis Rotenburg) alarmiert. Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg berichtet, bestätigte sich am Einsatzort die gemeldete Lage und die 53 Einsatzkräfte begonnen sofort mit einem Löschangriff unter schwerem Atemschutz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden, so die Feuerwehr. Für die Nachlöscharbeiten wurden die Verkleidungen im Wohnwagen entfernt und mittels Wärmebildkamera nachkontrolliert. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden. Für die Absicherung der Einsatzkräfte habe außerdem ein Rettungswagen bereitgestanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

