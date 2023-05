Stand: 21.05.2023 12:52 Uhr Hermannsburg: 39-Jährige bei Unfall tödlich verletzt

Im Landkreis Celle ist am Samstagabend eine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 39-Jährige von Lutterloh nach Hermannsburg unterwegs. Dort geriet sie laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Den Angaben zufolge wurde die 39-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Passanten leisteten zwar noch erste Hilfe, der alarmierte Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.05.2023 | 08:30 Uhr