Heiß und trocken: Waldbrandgefahr steigt wieder

Nach ein paar kühleren Tagen wird es in ganz Niedersachsen wieder richtig heiß. Mit der Hitze wächst auch das Risiko von Feuern. Für Sonntag stuft der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Gefahr von Grasland- und Waldbränden im ganzen Land als besonders hoch ein. Mit wenigen Ausnahmen gelten überall die höchste Warnstufe 5 oder die zweithöchste Stufe 4. Ab Montag soll sich die Lage geringfügig entspannen.

Melle sagt Feuerwerk ab, Brände auf Truppenübungsplätzen

Die Stadt Melle (Landkreis Osnabrück) hat angesichts der Brandgefahr das Feuerwerk zur 850-Jahr-Feier an diesem Wochenende abgesagt. Mehrere Landkreise wie Osnabrück, die Grafschaft Bentheim und Oldenburg haben zudem eine Waldbrandverordnung erlassen. In Wäldern, Mooren und Heidegebieten ist es demnach verboten, markierte Wege zu verlassen, zu rauchen oder mit Feuer zu hantieren. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldbuße rechnen. In den vergangenen Tagen habe es bereits auf den Truppenübungsplätzen in Bergen und Munster gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr der Bundeswehr sei ständig einsatzbereit.

Die Landesforsten bitten darum, im Wald achtsam zu sein:

kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe

Grillen nur auf freigegebenen Grillplätzen, das örtliche Forstamt informiert

im Wald gilt bis zum 31. Oktober ein allgemeines Rauchverbot

keine Zigarettenkippen aus dem Auto werfen

Autos mit Katalysatoren nicht über trockenem Gras abstellen

jeden Waldbrand sofort unter der Notrufnummer 112 melden

20 Kameras wachen über den Wald

Die Mitarbeiter der Landesforsten überwachen den Wald im Nordosten mit einem automatischen Kamerasystem: An 17 Standorten, an Türmen und Sendemasten sind dafür 20 Kameras installiert. Steigt Rauch auf, gibt es einen automatischen Alarm. Neben den Kameras gibt es in Niedersachsen auch zwei Überwachungsflugzeuge, sie sind in Hildesheim und Lüneburg stationiert. Im Falle eines Waldbrands könnten die Flugzeuge sofort starten, um aus der Luft die eingesetzten Feuerwehrleute zu koordinieren, heißt es von der Polizei Lüneburg.

