Stand: 30.08.2019 14:41 Uhr

Heimkinder aus Bothel in Rumänien misshandelt?

Neun Kinder aus einem Heim in Bothel im Landkreis Rotenburg sind offenbar in einem deutschen Heim für Schwererziehbare in Rumänien misshandelt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grundlage für den Aufenthalt der Kinder in Rumämien ist laut Sozialministerium eine Kooperationsvereinbarung. Zuvor waren in Rumänien ein Deutscher, der offenbar die Einrichtung geleitet hat, und vier Rumänen verhaftet worden.

Barbarische Methoden aus pädagogischer Überzeugung?

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, in dem Heim im rumänischen Viseu de Sus Jugendliche "in Bedingungen wahrhafter Sklaverei" zur Arbeit ausgebeutet zu haben. Das hatte die auf organisiertes Verbrechen spezialisierte Einheit der Staatsanwaltschaft in Bukarest am Donnerstag mitgeteilt. Die Jugendlichen seien auf den Bauernhöfen, wo sie arbeiten mussten, "mit barbarischen Methoden" behandelt worden. Wie viele Kinder insgesamt betroffen sind, ist offen. Der verhaftete Deutsche, der als Hauptverdächtiger gilt, habe "aufgrund persönlicher pädagogischer Überzeugungen" gehandelt, schrieb die Staatsanwaltschaft. Die Einrichtung in Rumänien wird mit deutschen Geldern mitfinanziert.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.08.2019 | 09:30 Uhr