Stand: 09.07.2021 07:47 Uhr Heideshuttle fährt wieder - und wird ausgeweitet

Ab kommenden Donnerstag fährt der Heideshuttle wieder durch die Region. Er bringt Wanderer und Radfahrer kostenlos in das Naturschutzgebiet. Die Busse fahren in diesem Jahr erstmals auf fünf Linien - auch Lüneburg ist nun an das Busnetz angeschlossen. Etwa alle zwei Stunden fährt der Heideshuttle in diesem Jahr vom Lüneburger Bahnhof aus über Embsen, Amelinghausen bis nach Egestorf. Dort können die Auflügler - falls gewünscht - auch auf eine andere Linie des Shuttles umsteigen.

Weitere Informationen Mit dem Heide-Shuttle zum Ausflugsziel Von Juli bis Mitte Oktober verbinden vier kostenlose Buslinien die Orte der Lüneburger Heide mit Regionalbahnhöfen. Der Heide-Shuttle ist ideal für Radfahrer und Wanderer. mehr

