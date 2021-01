Stand: 07.01.2021 21:18 Uhr Heidekreisklinikum: Bürgerbegehren laut Gericht zulässig

Der Heidekreis muss das Bürgerbegehren für ein Heidekreisklinikum am Standort Dorfmark vorläufig zulassen. Das hat das Verwaltungsgericht Lüneburg entschieden. Nach Ansicht der Richter erfüllt das Bürgerbegehren die gesetzlichen Vorgaben. Ein Gutachter des Heidekreises hatte dies bestritten. Der Kreisausschuss kann gegen die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens machen sich für einen Klinikneubau in Dorfmark stark. Der Heidekreis hat sich jedoch für einen Bau etwas weiter südlich in Bad Fallingbostel entschieden.

