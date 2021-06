Stand: 14.06.2021 09:08 Uhr Heidekreis: Motorradfahrer nach Kollision mit Auto gestorben

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist in Neuenkirchen (Landkreis Heidekreis) mit einem Auto kollidiert und gestorben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dem Zusammenstoß am Sonntagabend ein medizinischer Notfall bei dem Mann vorausgegangen sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Demnach prallte das Motorrad bei geringer Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft auf einer geraden Strecke gegen das Auto.

