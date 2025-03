Heidekreis-Klinikum in Bad Fallingbostel: Grundstein ist gelegt Stand: 19.03.2025 12:17 Uhr Für das Heidekreis-Klinikum ist am Mittwoch der Grundstein gelegt worden. Der Neubau in Bad Fallingbostel soll zwei Standorte zusammenführen. So entsteht eine von drei Zentralkliniken in Niedersachsen.

Die Grundsteinlegung in der Stadt im Landkreis Heidekreis war ein nachträglicher, symbolischer Akt. Denn seit dem Spatenstich im vergangenen Sommer ist inzwischen der Rohbau einiger Gebäudeteile entstanden. Der Bau kostet nach Angaben des Klinikums insgesamt 278 Millionen Euro. Der Großteil sei durch Fördergelder von Land und Bund gedeckt. Bis 2028 soll der Neubau fertiggestellt sein, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium mit. In Bad Fallingbostel sollen bis zu 345 Patientinnen und Patienten behandelt werden können.

Zentralklinik bündelt medizinische Fachbereiche

Mit dem Neubau sollen die beiden Klinikstandorte in Soltau und Walsrode an einem Ort zusammengeführt werden. Laut Klinikum-Geschäftsführer Achim Rogge ermöglicht die Bündelung medizinischer Fachbereiche, dass Patientinnen und Patienten besser versorgt werden können. Christine Arbogast (SPD), Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, sagte, am Ende profitiere die gesamte Region. Sie könne aber verstehen, dass das Zusammenführen von Standorten mit Sorgen in der Bevölkerung einhergehe, so Arbogast am Mittwoch in Bad Fallingbostel. Neben der Zentralklinik in Bad Fallingbostel sollen in Niedersachsen zwei weitere entstehen - in Georgsheil (Landkreis Aurich) und Twistringen (Landkreis Diepholz).

