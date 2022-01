Stand: 25.01.2022 10:44 Uhr Heidekreis-Klinikum: Planer bewerben sich um Fördergeld

Die Planer des neuen Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel wollen sich um Fördergelder des Landes Niedersachsen bewerben - und dazu am Mittwoch ihre Unterlagen einreichen. 241 Millionen Euro soll das neue Heidekreis-Klinikum nach Berechnungen der Planer kosten. Im Juni soll der Krankenhausplanungsausschuss des Landes entscheiden, wie viel Geld das Land dazugeben wird. Alle Beteiligten und auch mehrere Politiker verschiedener Parteien bezeichneten das Projekt als Quantensprung. Damit könnten die Bewohner des Heidekreises auf Jahre sehr viel besser gesundheitlich versorgt werden als jetzt, heißt es. Zudem würde damit ein Haus gebaut, in dem sich Mitarbeitende und Patienten gern aufhalten würden, lobte Landrat Jens Grote.

