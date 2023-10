Stand: 11.10.2023 08:48 Uhr Heidekreis-Klinikum: Lang ersehnter Förderbescheid ist da

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hat am Dienstag in Walsrode den ersten Förderbescheid über 100 Millionen Euro für den Neubau des Heidekreis-Klinikums überreicht. Damit können nun die ersten Arbeitsschritte für den Bau ausgeschrieben werden. Die Planungen des Heidekreises waren ins Stocken geraten, weil der Förderbescheid des Landes später kam als zugesagt. Landrat Jens Grote (parteilos) und Klinik-Geschäftsführer Achim Rogge gehen davon aus, dass Anfang kommenden Jahres die Bauarbeiten beginnen können. Mit dem Neubau des Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel sollen die beiden Standorte in Soltau und Walsrode an einem zentralen Ort zusammengeführt werden.

Weitere Informationen Kreistag beschließt Neubau von Heidekreis-Klinikum Jahrelang wurde um das Projekt mit dem neuen Standort Bad Fallingbostel gestritten. 2027 soll die Klinik bezugsfertig sein. (13.07.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.10.2023 | 06:30 Uhr