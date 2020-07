Stand: 31.07.2020 13:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Heidekreis-Klinikum: Kreißsaal-Begleitung erlaubt

Als eines der letzten Krankenhäuser in der Region erlaubt das Heidekreis-Klinikum in Walsrode werdenden Vätern, wieder bei der Geburt ihres Kindes dabei zu sein. So heißt es in einer Mitteilung der Klinik, "eine Person ihrer Wahl (kann) die werdende Mutter in den Kreißsaal begleiten". Unter den geltenden Hygienevorschriften ist es nach Aussage der Klinik nun auch wieder möglich, dass Mutter und Vater gemeinsam zu Geburtsvoruntersuchungen kommen. Der Besuch von Geschwisterkindern ist weiterhin nicht erlaubt. In den Kliniken unter anderem in Stade und Buxtehude, sowie Dannenberg und Uelzen ist dies nach Angaben der Kliniken seit mehreren Wochen möglich.

Weitere Informationen Heidekreis-Klinikum: Munster gegen neuen Standort Die Standortwahl für das neue Heidekreis-Klinikum in Bad Fallingbostel stößt in Munster auf wenig Gegenliebe. Am Donnerstag verabschiedete der Rat deshalb eine Resolution. mehr Zentralklinikum: Entscheidung für Bad Fallingbostel Der Kreistag des Heidekreises hat am Freitagabend für den Neubau des Zentralklinikums in Bad Fallingbostel gestimmt. Jetzt soll ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.08.2020 | 06:30 Uhr