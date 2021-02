Stand: 17.02.2021 07:48 Uhr Heidekreis-Klinikum: Bürgerentscheid wohl am 18. April

Der Bürgerentscheid zum Standort des neuen Heidekreis-Klinikums soll am 18. April stattfinden. Das habe Landrat Manfred Ostermann der Bürgerinitiative, die sich für ein Klinikum in Dorfmark einsetzt, mitgeteilt, sagte deren Sprecher gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Mit dem Bürgerentscheid will die Initiative den geplanten Neubau in Bad Fallingbostel verhindern. Es gibt aber noch ein Fragezeichen: Das Oberverwaltungsgericht könnte den Bürgerentscheid für unzulässig erklären.

