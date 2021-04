Heidekreis-Klinikum: Bürger stimmen für Bad Fallingbostel Stand: 18.04.2021 22:31 Uhr Standort des neuen Zentralklinikums im Heidekreis soll nach dem Willen der Bürger Bad Fallingbostel sein. In einem Bürgerentscheid haben sich 63,82 Prozent dafür ausgesprochen.

Für das Areal in Dorfmark stimmten 36,18 Prozent. Rund 115.000 Menschen waren am Sonntag aufgerufen, über den zukünftigen Standort des Heidekreis-Klinikums zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung war mit 47,96 Prozent deutlich höher als erwartet, deshalb dauerte es auch entsprechend länger, bis alle Gemeinden ausgezählt waren und das vorläufige Endergebnis feststand. Landrat Manfred Ostermann (parteilos) zeigte sich erleichtert, als sich am Abend ein Votum für Bad Fallingbostel abzeichnete. Denn bei der Entscheidung ging es auch darum, sich rechtzeitig mit einem fertigen Konzept um einen 130-Millionen-Zuschuss des Landes Niedersachsen zu bewerben.

Preisgericht tagt ab Montag

Am Montag und Dienstag werde nun das Preisgericht tagen, sagte Ostermann dem NDR Niedersachsen. "Dann gibt es den Sieger-Entwurf und dann werden wir alle Unterlagen zusammenstellen und pünktlich im September beim Sozialministerium abgeben." Um auch die Bürger im Heidekreis mitzunehmen, die gegen den Standort Bad Fallingbostel gestimmt haben, soll der Sieger-Entwurf laut Ostermann anschließend überall ausgestellt werden.

Gutachter und die Kreistagspolitiker hatten sich eindeutig für den Standort in Bad Fallingbostel ausgesprochen und für das Areal auch schon diverse Gutachten anfertigen lassen. Demnach ist dieser Standort am besten und schnellsten aus allen Ortschaften des Heidekreises zu erreichen.

Streit um Standort schwelt schon seit Jahren

Anstelle der beiden alten Krankenhäuser in Soltau und Walsrode ein zentrales Klinikum neu zu bauen - das war ein Vorschlag des Landes, um die Menschen in einer bestens ausgestatteten Klinik künftig optimal zu versorgen. Beide Häuser einzeln immer wieder zu modernisieren, könnten die Kommunen mehr nicht finanzieren, hieß es. Ein Neubau in Bad Fallingbostel wäre da günstiger. Doch die Menschen im nördlichen Heidekreis wollten nicht so weit zu einer Klinik fahren müssen. Sie setzten deshalb den Bürgerentscheid durch. Erwartungsgemäß stimmten die Gemeinden Bispingen, Schneverdingen, Neuenkirchen und Wietzendorf sowie die Städte Munster und Soltau - allesamt aus dem Nordkreis - am Sonntag auch mit großer Mehrheit für Dorfmark.

Das amtliche Endergebnis des Bürgerbegehrens soll am Mittwochnachmittag durch den Abstimmungsausschuss des Heidekreises festgestellt und anschließend auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht werden.

