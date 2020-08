Stand: 07.08.2020 12:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Heideblüte färbt raue Landschaft violett ein

In der Lüneburger Heide beginnt die Heideblüte als Höhepunkt der touristischen Saison. "Es gibt ja so eine alte Weisheit, dass die Blüte vom 8.8. bis zum 9.9. dauert", sagte Hilke Feddersen, Geschäftsführerin des Naturparks Lüneburger Heide in Winsen. Doch schon in den vergangenen Tagen habe sich "ein Hauch von Lila" über die Landschaft gelegt. "Die volle Blüte werden wir in den nächsten vier Wochen sehen." Wenn nicht längere Hitze die Heide austrockne, könne die Blüte auch sechs Wochen dauern, sagte Feddersen..

Heide verwandelt sich in Blütenmeer in zartem Lila 07.08.2020 08:00 Uhr Die warmen Temperaturen haben der Heideblüte in die Karten gespielt. Bereits jetzt zeigen rund 50 Prozent der Pflanzen ihre typische Farbenpracht in Violett.







