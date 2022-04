Stand: 01.04.2022 07:43 Uhr Heide Park und Serengeti Park starten in die Saison

Die Freizeitparks Serengeti und Heide Park Soltau starten nach zwei Jahren mit Einschränkungen am Sonnabend voll in die Saison. Norddeutschlands größter Freizeitpark in der Lüneburger Heide öffnet erstmals seit der Pandemie ohne Verspätung seine Tore. Der Einlass in den Park in Soltau ist ohne Einschränkung möglich, nur am Sonnabend muss in den Innenräumen noch eine Maske getragen werden. Tickets müssen online gekauft werden, die Tageskassen bleiben geschlossen. Im Serengeti-Park muss man hingegen keine Tickets reservieren.

