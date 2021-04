Stand: 27.04.2021 17:44 Uhr Heide Park Soltau startet am Wochenende in die Saison

Mit einer eingeschränkten Besucherkapazität will der Heide Park in Soltau ab dem 1. Mai wieder seine Tore öffnen. Zutritt haben nach Angaben der Betreiber nur Gäste mit einem tagesgebundenen Online-Ticket. Außerdem müssen die Besucherinnen und Besucher sich ausweisen und ein aktuelles negatives PCR- oder Antigen-Testergebnis vorlegen. Kostenpflichtige Tests seien auch vor Ort möglich, hieß es. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hatte den Betreibern in der vergangenen Woche erlaubt, den Park unter strengen Hygieneauflagen zu öffnen. Bis Dienstagnachmittag lag beim Oberverwaltungsgericht der Hansestadt keine Beschwerde gegen das Urteil vor.

