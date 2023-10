Heide-Park Soltau hat nach Brand wieder geöffnet Stand: 12.10.2023 10:01 Uhr Der Heide-Park in Soltau (Heidekreis) ist nach dem Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude wieder für Besucher geöffnet. Etwa 4.500 Besucher wurden am Mittwoch aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Der Brand habe keine Auswirkungen auf den Parkbetrieb, teilte der Park am Donnerstagmorgen auf seiner Website mit. Die Feuerwehr war am Mittwoch nach Angaben des Heide-Parks zeitweise mit einem Großaufgebot von etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. "Das Feuer ist um 14.30 Uhr aus unerklärlichen Gründen ausgebrochen", sagte eine Sprecherin des Freizeitparks am Mittwoch. Gebrannt hatte es demnach in einem leer stehenden Gebäude im Eingangsbereich der Anlage.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Besucherströme haben sich nicht in der Nähe des Brandes befunden. Die Räumung aus Sicherheitsgründen hat laut Sprecherin gut funktioniert, verletzt wurde demnach niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Informationen 1 Min Feuer im Heide-Park Soltau: Großalarm für die Feuerwehren Aus bisher unerklärlichen Gründen hatte ein ehemaliges Verwaltungsgebäude im Eingangsbereich Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. 1 Min

Weitere Informationen Achterbahn im Heidepark steckt fest - Fahrgäste aus "Krake" gerettet Beim Fahrgeschäft gab es laut Heidepark eine technische Störung. Rettungskräfte mussten die Gäste aus der Gondel befreien. (31.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.10.2023 | 07:30 Uhr