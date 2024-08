Stand: 30.08.2024 12:19 Uhr Heide Park: Kein exklusiver Einlass für Festival-Besucher

Vor dem Heide Park Festival ab Freitag in Soltau (Heidekreis) kritisieren Ticketkäufer, dass der Freizeitpark auch für reguläre Besucher geöffnet hat. Sie hatten exklusiven Einlass nur für Festival-Besucher erwartet. Zum Vergleich: Das Tagesticket fürs Festival kostet 109 Euro, der reguläre Parkeintritt für Erwachsene startet bei 37 Euro. Der Veranstalter David Davood äußerte sich zur Kritik in einer Videobotschaft auf Facebook. Man habe bisher nur 18.000 Tickets verkauft, so Davood, das sei weniger als erwartet. Daher öffne der Park nun auch für reguläre Besucher - damit die Kalkulation stimme. Das Festivalgelände abseits des Heide Parks sei jedoch nur exklusiv für Festivalbesucher geöffnet, so der Veranstalter, ebenso spezielle Flächen im Park. Das Heide Park Festival ist das nach eigenen Angaben erste Festival in einem Freizeitpark und findet noch bis Sonntag statt.

