Nach Heide Park Festival: Eventfirma meldet vorläufig Insolvenz an

Der Veranstalter des Heide Park Festivals hat vorläufig Insolvenz angemeldet. Laut zuständigem Amtsgericht Dortmund sei bereits Mitte Oktober ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die HighLight Production GmbH eingeleitet worden. Besucher des Heide Park Festivals hätten nun kaum mehr Chancen, Geld zurück zu bekommen, so Markus Hagge, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Diese hatte Besuchern Hoffnung gemacht, dass sie Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung des Ticketpreises hätten. Denn der Heide Park sei nicht wie angekündigt exklusiv für Festivalbesucher geöffnet gewesen. Außerdem sei der beworbene Headliner "Chainsmokers" nicht aufgetreten. Mit der Insolvenz der Eventfirma müssten die Besucher ihren Anspruch nun bei Gericht geltend machen, so Hagge. Sollte das Unternehmen doch noch zu retten sein, würde das die Chancen auf eine Rückerstattung des Ticketpreises wieder erhöhen, so Hagge.

