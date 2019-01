Stand: 06.01.2019 12:10 Uhr

Hausbrand durch Adventskranz: 450.000 Euro Schaden

In Stade ist am Sonnabend ein Einfamilienhaus durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Der Schaden wird auf 450.000 Euro geschätzt. Der Brand war nach Angaben der Polizei am Nachmittag im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Flammen von einem brennenden Adventskranz auf die Umgebung übergriffen.

Eigentümerin verletzt sich bei Löschversuch

Die 51-jährige Hausbesitzerin hatte die Kerzen auf dem Adventskranz angezündet und danach kurzzeitig den Raum verlassen, wie die Polizei mitteilte. Als sie nach ihrer Rückkehr das Feuer selbst löschen wollte, verletzte sich die Frau leicht. Gemeinsam mit ihrer Tochter flüchtete sie darauf aus dem Haus. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Haus gilt als unbewohnbar

Die von Nachbarn alarmierte Feuerwehr rückte mit 90 Einsatzkräften an und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser verhindern. Das Einfamilienhaus brannte dagegen vollständig aus und gilt als unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte.

